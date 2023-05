Appena uscito dal carcere viene espulso

Non ha fatto in tempo a uscire di prigione che un cittadino algerino di 45 anni è stato riconsegnato in Questura. L’uomo che aveva appena terminato di scontare una pena per reati contro il patrimonio, essendo clandestino sul territorio e visti i suoi diversi trascorsi giudiziari è stato trasportato dalla Polizia di Stato in Questura e messo a disposizione della Sezione Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione, Qui ha trascorso la notte in attesa del perfezionamento delle procedure e della assegnazione di un posto, concesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al Cpr di Potenza. Ieri mattina una pattuglia ha accompagnato il 45enne nella struttura a Potenza dove sarà definitivamente rimpatriato verso il paese di origine. Nei giorni scorsi, un equipaggio della Squadra Volanti in servizio di notte in zona Stazione ha proceduto al controllo di un soggetto che camminava barcollando. I poliziotti hanno proceduto al controllo, identificando l’uomo per un 36enne maghrebino residente a Pisa, in regola con il soggiorno, che da un controllo approfondito in Banca Dati è risultato da ricercare perché destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione emesso dall’ Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Pisa, per l’espiazione della condanna a 1 anno e 7 mesi di reclusione a seguito di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo ha 30 giorni di tempo per chiedere misure alternative alla detenzione che, se non richieste o non concesse dall’ Ufficio di Sorveglianza, ne determineranno il definitivo arresto per l’espiazione della pena in carcere. Il 36enne è stato sanzionato perché trovato sulla pubblica via in stato di manifesta ubriachezza e per il comportamento irriguardoso al momento del controllo.