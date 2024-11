Aperture straordinarie. Cimiteri, orario continuato

Domani si celebra la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. L’Amministrazione Comunale ha disposto aperture straordinarie e modifiche al traffico per agevolare la visita ai cimiteri, che fino a domenica rimarranno aperti dalle 8 alle 17.30. "La commemorazione dei defunti - afferma il sindaco di Pisa, Michele Conti - è l’occasione per ricordare simbolicamente tutti i cittadini pisani che riposano nei cimiteri della città. Una comunità dimostra il proprio grado di civiltà anche attraverso il rispetto e la cura verso coloro che sono venuti a mancare".

Il programma delle celebrazioni del 2 novembre: alle 9.30, al cimitero di San Michele degli Scalzi, l’omaggio alla tomba del maresciallo Buttaglieri, alle 10 al cimitero della Misericordia in via Pietrasantina l’omaggio alla tomba del maggiore Ciardelli e, a seguire, alle tombe del tenente colonnello Tarasconi e dei marescialli Ferrante e Luzzi. Al cimitero suburbano in via Pietrasantina ci sarà l’omaggio alla tomba del colonnello Betti, la deposizione di una corona di alloro al campo militare dei caduti della Prima Guerra mondiale e successivamente presso il campo militare in onore ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. A finire la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Gregorio Magno. "In occasione del 2 novembre - aggiunge il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa - rinnovo il nostro impegno a continuare nell’opera di riqualificazione e manutenzione dei cimiteri della nostra città al fine di renderli decorosi, accoglienti ed accessibili a tutti".

Proseguono infatti i vari interventi nei cimiteri cittadini: "Negli ultimi anni - aggiunge Conti - l’amministrazione comunale ha investito, dal 2020, circa 3 milioni di euro, di cui oltre 500mila nell’ultimo anno, per mantenere e migliorare i cimiteri cittadini con l’obiettivo di garantire un ambiente decoroso e accogliente per chi visita i propri cari, con strutture sempre più curate. Tra questi anche il Giardino delle Rimembranza, al cimitero suburbano di via Pietrasantina, dove è in fase di conclusione anche la realizzazione di una fontana marmorea per la dispersione delle ceneri". Molti i lavori terminati, altri in fase di consegna o di approvazione. Fra i primi, ampliamento del forno crematorio, opere di restauro dei locali interni al tempio crematorio, ristrutturazione edilizia e risanamento dei servizi spogliatoi e magazzino, ampliamento padiglione per urne cinerarie all’ingresso crematorio e ristrutturazione ingresso, ampliamento padiglioni cimiteriali sez. U nuovi loculi ed ossari, impianti elettrici tecnologici e lux-votive al cimitero suburbano. Realizzazione del nuovo campo murato con tombe rialzate a San Piero. Fra quelli in fase di consegna, invece, restauro padiglione d’ingresso forno crematorio, sistemazione del camminamento campo murato V°, restauro padiglione ottocenteschi al suburbano. Lavori in fase di approvazione: nuovi ossari - cinerari, realizzazione di nuove strutture per il posizionamento e la conservazione degli ossari e delle urne cinerarie ai cimiteri comunali suburbano e periferici.

Fino al 3 novembre, con orario 8-17.30, sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità e sosta in via Pietrasantina, via di Campaldo, via Serchio, Largo vittime del dovere, via Deodato Orlandi, via di Parigi.