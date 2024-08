Aperture serali in Piazza dei Miracoli

Venerdì alle 21:30 in Piazza del Duomo si concludono i festeggiamenti per gli 850 anni dall’inizio dei lavori alla Torre di Pisa: musei e monumenti saranno eccezionalmente aperti di sera. Dopo un anno denso di manifestazioni, l’Opera della Primaziale Pisana affida l’evento finale a un recital di Francesco Meli, uno dei tenori più acclamati di oggi, accompagnato al pianoforte da Davide Cavalli. Per l’occasione il Campanile sarà illuminato, il bar/caffetteria al piano superiore del Museo dell’Opera del Duomo e i Bookshop all’interno dei musei faranno orario prolungato e dalle 20.30 alle 24 sarà possibile visitare gratuitamente Camposanto, Battistero, Museo delle Sinopie e Museo dell’Opera del Duomo, con prenotazione necessaria sul sito www.impegnoefuturo.it.

La Cattedrale, invece, sarà ad ingresso libero contingentato, senza necessità di prenotazione.

Il Campanile e la Mostra temporanea "La Torre allo Specchio" resteranno chiusi a partire dalle 17 e dalle 19 alle 23.20 l’accesso alla Piazza del Duomo dal lato di via Cardinal Maffi resterà chiuso, sia in entrata che in uscita.