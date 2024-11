Aperto il cantiere per le nuove pensiline

E’ stato aperto in piazza della Stazione il cantiere per la posa in opera delle pensiline per gli autobus e per i taxi. Il progetto esecutivo, spiega una nota dell’amministrazione comunale, "era stato approvato lo scorso giugno e l’affidamento dei lavori alla ditta Cipolli di Cascina ha un importo complessivo di 183mila euro. L’appalto comprende la progettazione esecutiva delle strutture in acciaio e della carpenteria metallica, oltre che la realizzazione delle due pensiline per bus e taxi. I lavori, che rientrano nel programma straordinario di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie Binario 14, dovrebbero terminare nella metà di dicembre". Le coperture saranno collocate sia lungo la banchina delle auto bianche, che su quelle, dal lato opposto della piazza, dove si trovano quelle delle linee dei bus di Autolinee Toscane.