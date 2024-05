Antonello Venditti a Pisa per i 40 anni di "Notte prima degli esami"

Antonello Venditti sarà in tour con “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”: sono passati esattamente 40 anni dall’uscita del celebre singolo “Ci vorrebbe un amico/Notte prima degli esami” estratto dal quel capolavoro della musica italiana che è l’album “Cuore”. “Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale. Dopo l’anteprima, sold out, all’Arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, da luglio diventerà un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari. Il 13 settembre tappa in Piazza dei Cavalieri a Pisa, da oggi alle 15.00 aperte le prevendite su Ticketone. Con quaranta milioni di dischi venduti, Antonello Venditti è un cantautore tra i più prolifici a livello nazionale e le sue canzoni hanno accompagnato una generazione. Romano doc, a 14 anni dimostra la sua abilità di cantautore, scrivendo "Sora Rosa" (dedicata alla nonna) e "Roma Capoccia". All'inizio degli anni Settanta nasce l'amicizia con Francesco De Gregori, con cui nel 1972 pubblica il primo album, "Theorius Campus". La sua vena creativa è inarrestabile e lo porta a pubblicare un album all'anno per diverso tempo. Primo cantautore italiano a "cantare" di politica ("Compagno di scuola"), di droga e di sesso ("Lilly"), il 1975 segna l'inizio del successo. Negli anni Ottanta e inizio Novanta arrivano brani romantici e sentimentali, che entrano nel repertorio classico della canzone italiana: da "Notte prima degli esami" a "Ricordati di me", da Ci vorrebbe un amico ad "Alta marea". Il cavallo di battaglia più popolare lo compone in occasione del secondo scudetto della Roma: Grazie Roma, eseguita la prima volta davanti a 250.000 spettatori, diviene l'inno di chiusura di ogni incontro di calcio della squadra allo stadio Olimpico. Notte prima degli esami è una delle hit di Antonello Venditti datata 1984 e racconta di una estate romana, vissuta probabilmente dallo stesso cantautore qualche anno prima, intorno alla fine degli anni Sessanta, quando avrebbe dovuto svolgere l'esame di Maturità al liceo classico Giulio Cesare di Corso Trieste, nell'omonimo quartiere capitolino.