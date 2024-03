"Antenati. The grave party": sold out Marco Paolini

Stasera alle 21 Marco Paolini sarà in scena alla Città del Teatro di Cascina con "Antenati. The grave party", uno spettacolo che ripercorre l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con le quattromila generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, i primati.

"La nostra è una specie di funamboli: per abitare un pianeta in perenne disequilibrio servono doti da equilibrista, da domatore, da mago, da clown" - spiega l’attore, recentemente insignito della laurea honoris causa in Filosofia all’Università di Pisa. Nella finzione del teatro, Marco Paolini, accompagnato sul palco dalle musiche dal vivo di Fabio Barovero, organizza una stravagante riunione di famiglia: tutti i nonni della storia chiamati a dar consiglio sul futuro della nostra specie a rischio di estinzione per catastrofici mutamenti climatici di origine antropica.

I temi di fondo dello spettacolo sono l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica, i fatti e i problemi del presente si legano ai problemi del passato, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200.000 anni, perché - come racconta l’artista - "Nessuno di noi è solo uno, nessuno è uno solo uno, io sono fili e non dati, fili, fili…".

Dopo Marco Paolini, la Città del Teatro di Cascina ospiterà un altro appuntamento imperdibile: l’anteprima toscana del nuovo spettacolo di Emma Dante: "Re Chicchinella" venerdì 5 aprile alle 21.