Ancora scorribande dei ladri: rubano anche le grondaie di rame

Ancora scorribande dei ladri nel cascinese, dove in questi giorni vengono prese di mira sia le abitazioni private che gli esercizi commerciali, con colpi anche in pieno giorno o comunque sotto la luce dei lampioni e delle strade scintillanti di addobbi di Natale. E se tornano a colpire i ladri acrobati, sta girando nella zona tra San Frediano, Sant’Anna, San Casciano, Laiano anche un ladro di grondaie.

Che, almeno, in un caso è stato anche filmato dall’impianto di videosorveglianza di una delle abitazioni colpite. Si tratta di un uomo di media corporatura che si sposta con una bici tipo olandese, modello da donna per effettuare i suoi sopralluoghi. In più di un’occasione – appunto - è stato immortalato mentre fa il sopralluogo pr-furto e, pensando di non essere visto, ispeziona le grondaie di rame, cercando punti deboli ed angoli ciechi per poi tornare a colpire con il favore dell’oscurità. Come è accaduto in almeno due villettte della zona.