Ancora "Colpi di Grazia"

PISA

Un’altra grande artista arriva al Giardino La Nunziatina, per Colpi di Grazia, la rassegna musicale dell’Associazione Metarock dedicata alle donne musiciste.

È in programma oggi (ore 19,30) il live di Teresa Plantamura, cantautrice eclettica, a volte ironica, altre aggressiva, travolgente, melodiosa, dolce, con il suo nuovo album In Canto: nove canzoni, parole e immagini, 7 brani e un canto ripetuto due volte; soggetti enigmatici, figure dai volti cancellati e composte per frammenti, così come il tratto pittorico di Claudio Cargiolli che fissa l’immagine di copertina. Teresa Platamura vive a Massa, si è esibita in vari contesti tra i quali il festival Metarock a Pisa, Metapollege Massa e Revolution Camp; il più grosso raduno degli universitari italiani. Significativa la partecipazione alla più importante rassegna dedicata alla chitarra acustica (Acoustic Guitar Meeting) e a prestigiose fiere dedicate alla liuteria e strumenti musicali quali Cremona Mondomusica e NAMN a Los Angeles.

L’artista ha aperto concerti di Max Gazzè, Loredana Bertè, Levante e diviso il palco con artisti di varia estrazione e differente fama. Nel 2017 è uscito il suo primo album dal titolo L’arca dell’angelo.

Nel 2022 ha partecipato con un suo brano all’album Parole Liberate e ai concerti che seguono. Parole Liberate è un progetto che parte con un bando, creato dall’omonima associazione di promozione sociale, emanato dal Ministero della Giustizia: si propone ai detenuti di scrivere un testo che diventa canzone grazie al contributo di importanti artisti della scena musicale italiana. Pubblicato ad aprile 2022 da Baracca & BurattiniThe Orchard, con immagine di copertina di Oliviero Toscani, l’album si è classificato al secondo posto come Targa Tenco 2022 ed è stato insignito del Premio Lunezia 2022. Il 28 febbraio 2023 è uscito il singolo Finire per ricominciare che anticipa l’album In Canto, pubblicato il 9 marzo dall’etichetta Baracca & Burattini e distribuito in digitale da The Orchard – Sony music.

Sul palco della Nunziatina, ad accompagnare la cantautrice ci saranno Davide Bellazzini (chitarra elettricaacustica), Luca Silvestri (basso), Emanuele Badiali (batteria). Colpi di Grazia nasce da un’idea dell’Associazione Metarock, ed è organizzata in collaborazione con La Nunziatina e con il contributo di Fondazione Pisa. Prossimi appuntamenti in programma il 9 giugno con Arachel Dolphie e il 23 giugno con Serena Altavilla.