Anas Ponte sullo Scolmatore chiuso

Cambia la viabilità sulla direttrice che collega la città di Pisa con quella di Livorno, una modifica destinata a perdurare alcuni mesi e almeno fino a primavera inoltrata.

A finire sotto la lente dei tecnici è stato il ponte sul canale Scolmatore del fiume Arno, nel tratto al confine tra la nostra città e Collesalvetti. Infatti, sulla strada statale 1 “Aurelia” è stato chiuso al traffico provvisoriamente per consentire importanti lavori da venerdì sera. Ad ogni modo, potranno continuare a transitare invece ciclomotori e velocipedi. Il traffico veicolare è stato temporaneamente deviato sul raccordo autostradale adiacente, con indicazioni sul posto. Ieri mattina non si sono registrati particolari disagi sulla ’bretella’ di Stagno, principale tratto alternativo.

Nel dettaglio, i veicoli in direzione sud sono deviati sul raccordo autostradale A12 con ingresso allo svincolo Stagno Nord/SS1 in direzione Livorno e uscita allo svincolo successivo Stagno/Zona industriale per reimmettersi sulla statale Aurelia. I veicoli in direzione nord sono deviati in corrispondenza della rotatoria che consente l’innesto verso A12/FI-PI-LI, con ingresso sul raccordo autostradale A12 in direzione A12/Genova e uscita al successivo svincolo di Stagno Nord/SS1 per reimmettersi sulla statale Aurelia.

La chiusura è stata disposta in accordo con le Prefetture di Pisa e Livorno nelle more dei lavori di risanamento strutturale del ponte che potranno essere avviati dopo l’inverno. Sull’opera, è da precisare, era già vietato il transito ai mezzi pesanti.

