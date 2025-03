Amedeo Minghi ospite d’eccezione a Punto Radio

Ancora un grande personaggio ai microfoni di Punto Radio. Amedeo Minghi sarà l’ospite di questa settimana del programma "Cartoline digitali", programma ideato e condotto da Luca Doni con la collaborazione di Alex Galli. L’appuntamento è per oggi alle 14 in diretta su Punto Radio e su Fb. Nel corso della trasmissione sarà trasmesso anche "I colori dell’est", nuovo singolo di Amedeo Minghi (anche in versione radio edit), tratto dal suo album "Anima sbiadita", prodotto da La Sanbiagio Produzioni, già disponibile in fisico e digitale (Nar International/Ada – Warner Music Italy).

"Quando ho scritto ‘I colori dell’est’, ho cercato di esprimere la profonda nostalgia e l’intenso amore che si prova in una relazione significativa. Ogni parola - afferma Minghi - riflette ricordi di momenti di gioia e dolcezza che ognuno di noi può condividere con la persona amata, evidenziando quanto siano importanti questi attimi nella vita. Sentivo l’urgenza di illustrare come, anche nell’intensità dell’amore, ci possa essere una vulnerabilità, una sorta di sofferenza. Era fondamentale per me sottolineare che la vita scorre inesorabilmente, portando con sé il tempo e i cambiamenti che non possiamo fermare. Ho scelto simboli naturali come i ‘colori dell’est’ e ‘il profumo del grano’, per evocare un’atmosfera nostalgica e poetica e ho inserito riferimenti a figure storiche, come Berlinguer, per dare un ulteriore spessore emotivo e connettere le mie esperienze personali a un contesto collettivo più ampio".