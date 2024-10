Ambulatorio mobile. Cancro, la prevenzione. Visite gratuite in bus anche sotto la Torre

Arriva in città un bus per la prevenzione oncologica. Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre l’ambulatorio mobile della prevenzione di Fondazione Ant sarà in piazza dell’Arcivescovado per eseguire visite dermatologiche gratuite con l’ausilio della dermatoscopia, un’indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette o neoplastiche.

"È una grande soddisfazione poter annunciare il programma di prevenzione oncologica gratuita Ant con il progetto melanoma, attraverso l’ambulatorio mobile, per le giornate del 25, 26 e 27 ottobre, che si svolgerà sotto la Torre – afferma Pietro Augello, delegato Ant Pisa –. Da inizio 2024 io e un gruppo di volontari, sensibili nell’intercettare un bisogno e capaci di mettersi al servizio della comunità, ci siamo attivati per dare vita a una nuova delegazione Ant in città, che possa ampliare le attività di prevenzione oncologica gratuita nel nostro territorio". Un progetto che nasce dalla volontà di "soddisfare le esigenze di vicinanza alle persone, organizzando iniziative di prevenzione oncologica, grazie al contributo di ognuno di noi. Tutto questo può accadere grazie alla generosità dei cittadini che hanno donato ai banchini Ant da noi organizzati nei mesi scorsi e di recente in occasione del Festival della cultura calabrese, grazie all’associazione Esperia che ci ha concesso di avere uno stand per poter offrire i doni solidali ai pisani", ha aggiunto Augello. L’iniziativa è stata resa possibile dal sostegno di Italia Comfidi, Mmo Spa, Batini Incisioni & Digital Printing e naturalmente dall’impegno quotidiano del gruppo di volontari della delegazione Ant di Pisa, e vede inoltre la collaborazione dell’Associazione contro il melanoma, che opera da vent’anni nella prevenzione del melanoma sul territorio pisano. In tutto saranno disponibili 72 visite destinate a cittadini di Pisa e provincia.

Fin dal 2004 Fondazione Ant affianca al proprio servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche nella nostra regione con un numero di visite sempre in crescita: solo nel 2023 sono stati sottoposti a visita tramite le varie iniziative 3031 pazienti. Per accedere alle visite è obbligatoria la registrazione successiva prenotazione online a partire dal 15 ottobre dalle 10 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite, fino ad esaurimento posti.

