Alla libreria Civico14 l'autore Riccardo Lestini dialoga con la poetessa Nadia Chiaverini

Marina di Pisa, 26 aprile 2024 – Questo sabato, 27 aprile alle ore 18, lo scrittore Riccardo Lestini presenta il suo ultimo libro “Quegli stupidi eroi di provincia”, a cura di Les Flaneurs Edizioni, alla libreria Civico14 di Marina di Pisa. Nell’occasione Lestini dialogherà con la poetessa e autrice pisana Nadia Chiaverini. Sono storie di provincia, una provincia immaginaria e romanzata che somiglia molto a quella del suo paese di origine nell’Umbria, Passignano, ma rappresentano l’atmosfera della maggior parte delle provincie con i suoi personaggi un po’ stereotipo e un po’ macchietta, ricchi di ideali e inventiva. C’è chi insegue una femme fatale dei quartieri alti senza voltarsi indietro, verso la casa popolare in cui è cresciuto, e chi dà prova di eroismo in battaglia contro i topi. C’è chi tenta di trasformare le partite di quartiere in “Campionati del mondo” e chi cerca nei locali di spogliarello un antidoto alla noia del sabato sera; chi torna dalla guerra e trova una casa che non sembra più tanto familiare né accogliente e chi si dà addirittura ai funghi allucinogeni. L’ultima fatica di Lestini viene definita “Una scrittura tra Pasolini e Bukowski” da Nadia Chiaverini, poetessa pisana che per l’occasione dialogherà con l’autore. Le avventure che compongono questo irriverente romanzo in episodi, scavando nel profondo di sentimenti universali, ribaltano la realtà quotidiana per trasformare esistenze ordinarie in storie straordinarie. Riccardo Lestini ha scritto i romanzi Il piccolo principe è morto (2019), Firenze, un film (2020), la raccolta di racconti Ogni fottuto Natale (2020) e il libro di poesia Solitudini (2013). È autore di saggi tra cui Alberini 00: L’uomo che inventò il cinema italiano (2021) e Alla ricerca di un attore perduto (2021). Per il teatro ha firmato varie regie: Le ultime 24 ore di Aldo Moro e Con il tuo sasso, sul G8 di Genova, sul tema ha scritto la sceneggiatura del fumetto L’estate ritorna, pubblicato con testi e disegni di Erri De Luca e Zerocalcare nel volume Nessun Rimorso (2021) e il monologo breve Genova libera con cui ha aperto i concerti dei Modena City Ramblers. Sempre con Les Flaneurs ha pubblicato People are strange su Jim Morrison nel (2022).