Alla Città del Teatro una leggenda del jazz

Il leggendario pianista Franco D’Andrea col nuovo progetto a fianco di altre due istituzioni del jazz e la contrabbassista Top Jazz 2023 Federica Michisanti in quartetto con l’ultimo applaudito album "Afternoons". Chiude con due grandi serate l’edizione 2024 di "Flux - Flussi di musica creativa": alla Città del Teatro di Cascina (Pisa), la rassegna dedicata a fermenti musicali e nuove avanguardie a cura di Toscana Produzione Musica, centro di produzione presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa. Il 27 novembre alle 21 D’Andrea, guru del piano con 20 premi Top Jazz e oltre 200 dischi all’attivo, sarà accompagnato alla batteria da uno dei più prestigiosi strumentisti europei, Roberto Gatto, e al contrabbasso dal giovane Gabriele Evangelista. Il pianista vanta duetti con musicisti di fama internazionale come Lee Konitz, Phil Woods e Dave Liebman e tanti altri musicisti americani ed italiani. La serata sarà aperta da tellKujira: Francesco Diodati alla chitarra, Ambra Chiara Michelangeli alla viola, Francesco Guerri al violoncello e Stefano Calderano alla chitarra per una band giovanissima dal sound che intreccia paesaggi astratti a timbriche industriali. Il 28 novembre alla stessa ora tocca invece al "French Quartet" di Federica Michisanti: oltre all’artista romana sul palco Michele Rabbia alla batteria, Salvatore Maiore al violoncello e special guest il celebre clarinettista francese Louis Sclavis in una fusione tra jazz contemporaneo e musica colta europea. La rassegna Flux ha il sostegno del Ministero della Cultura, di Regione Toscana e Fondazione Pisa, in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana Onlus (info e ingressi anche con abbonamento sulle due serate www.toscanaproduzionemusica.it).