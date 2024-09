Alla Cisl di Largo Shelley apre lo Sportello Lavoro

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo "Sportello Lavoro" alla sede della Cisl di San Giuliano Terme, in largo Shelley. Si tratta di un nuovo servizio destinato ai cittadini del comune, descritto dal sindaco Matteo Cecchelli come "un’opportunità in più per i nostri concittadini". Il primo cittadino era presente alla cerimonia di inaugurazione e ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e in collaborazione con l’agenzia formativa Aforisma.

"Molte persone – ha spiegato Cecchelli – si rivolgono spesso al Comune per ricevere supporto nel superare momenti di difficoltà lavorativa e personale. Avere uno sportello di orientamento sul nostro territorio rappresenta un grande vantaggio per la comunità".

Lo Sportello Lavoro, già attivo da diversi anni nelle sedi di Pisa e Pontedera, offre un supporto fondamentale per l’orientamento professionale e il ricollocamento. "Il nostro sportello – ha dichiarato il Segretario Generale della Cisl, Dario Campera – fornisce assistenza completa, dal semplice aiuto nella redazione del curriculum vitae, fino a servizi di analisi delle competenze personali. I richiedenti possono così individuare le proprie conoscenze, abilità e competenze, e accedere a percorsi formativi attraverso la collaborazione con Aforisma, un’agenzia formativa di comprovata esperienza". Campera ha inoltre evidenziato l’importanza di creare un ambiente accogliente: "Gli utenti dovranno sentirsi a casa, percepire di trovarsi all’interno di un sindacato con la sua storia, le sue idee, i suoi valori. Ricevere informazioni. Essere presi in carico. Monitorati e mai abbandonati".

Il servizio, come spiegato dalla Cisl, è aperto a tutti: dagli studenti che si affacciano al mondo del lavoro, a coloro che hanno perso il proprio impiego. "Non si tratta solo di ricevere un primo orientamento su come muoversi nel mercato del lavoro, ma anche di cogliere le opportunità presenti, entrare in contatto con operatori pubblici e privati, aggiornare costantemente il curriculum e prepararsi adeguatamente per affrontare un colloquio", si legge in uno dei dépliant distribuiti durante l’inaugurazione.

Alla cerimonia di apertura ha partecipato anche Grazia Ambrosino, in rappresentanza dell’agenzia Aforisma.

EMDP