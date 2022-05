All'Aoup 15mila interventi di chirurgia robotica in due anni

Pisa, 31 maggio 2022 - Con volumi di attività che dal 2019 al 2021, in piena pandemia, hanno fatto superare i 15 mila interventi nel periodo in tutte le specialità chirurgiche, compresi i trapianti, il Centro multidisciplinare di chirurgia robotica dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) si appresta a inaugurare, fra un paio di settimane, la quarta piattaforma in dotazione con sistema di ultima generazione.



Oggi il centro è stato visitato dall'assessore regionale alla Salute Simone Bezzini e dai sindaci di Pisa, Michele Conti, Livorno, Luca Salvetti, e di San Giuliano terme, Sergio Di Maio, che è anche presidente della conferenza zonale dei sindaci dell'area vasta nord-ovest e a fare gli onori di casa era presente la direttrice generale dell'Aoup, Silvia Briani. In Toscana sono 14 le piattaforme robotiche, di cui 11 dedicate all’attività assistenziale in strutture pubbliche, due in centri privati e una dedicata alla formazione, mentre ha osservato Bezzini, "altre Regioni che vanno guardate con grande rispetto perché hanno performance importanti, hanno queste attività prevalentemente nel privato e ora ci stanno imitando: questi processi chiedono un governo per evitare parcellizzazione, frammentazione e dispendio di risorse, perché oggi si richiede coordinamento". "Noi - ha concluso - questa visione, il più possibile integrata, l’abbiamo sperimentata da più di 10 anni e oggi altre Regioni ci stanno guardando come modello di riferimento”.