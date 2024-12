Alkedo Produzioni sbarca nella Silicon Valley: in mostra i quadri con realtà aumentata

Pisa, 6 dicembre 2024 - Grande successo per le installazioni dell'azienda pisana Alkedo Produzioni realizzate in occasione Festa della Toscana 2024 ed ora visibili anche dal pubblico statunitense. Da oggi infatti la “Galleria del Genio Toscano” è esposta a 'Casa Toscana', avamposto per Start Up e PMI innovative toscane presso InnoviT nella Silicon Valley, dove la delegazione del Consiglio Regionale in visita in questi giorni ha trovato le realizzazioni di Alkedo.

La “Galleria del Genio Toscano” di Alkedo Produzioni, già esposta in occasione della Festa della Toscana, è composta da 10 quadri. Tele, appositamente realizzate con grafica e tecnica pittorica digitale, che riservano una sorpresa: inquadrate con il cellulare prendono vita diventando Quadri Parlanti.

I personaggi che appaiono sono generati in Realtà Aumentata e sono frutto di ricostruzioni digitali che partono da una ricerca iconografica e da una trasformazione fotorealistica che si avvale anche dell’utilizzo di Intelligenza Artificiale. Per dare voce ai personaggi si fa ricorso ad una generazione della conversazione tramite AI e, ove possibile, al campionamento e rigenerazione del tono di voce del personaggio.

Per l’esposizione a San Francisco è stata appositamente realizzata una versione in lingua inglese. A corredo della mostra sono in distribuzione 'cartoline parlanti' che funzionano esattamente come la versione su tela. Le installazioni sono il frutto dell’esperienza e della ricerca di Alkedo Produzioni nella realizzazione di Digital Human, veri e propri umani digitali, sia che si tratti della ricostruzione di un personaggio storico sia che si voglia un DH foto somigliante. L’uso delle tecnologie più innovative e dell’Intelligenza Artificiale fanno sì che i Digital Human di Alkedo siano utilizzabili in svariate campi e fruiti in molteplici modalità.

I Digital Human di Alkedo Produzioni possono anche essere interattivi e, grazie all’Intelligenza Artificiale, possono essere addestrati per rispondere con linguaggio corrente e fluente alle persone per dare informazioni e consigli su qualsiasi argomento: dalle info turistiche ai servizi di pubblica utilità fino a poter affiancare i docenti nella didattica o i professionisti nella gestione dei rapporti con clienti/utenti.