Alexandre Dei Il più giovane

Ventisette anni, doppio passaporto (italiano e francese), residente a San Giusto, Alexandre Dei di Patto civico è il più giovane candidato sindaco di questa tornata elettorale. Due lauree, la magistrale in Relazioni internazionali a Bologna e la triennale in Scienze Politiche a Pisa, Dei guida una formazione interamente civica ed è sostenuto da un’unica lista, quella di Patto civico fondata nel 2018 da Antonio Veronese che ne è stato animatore anche quest’anno pur scegliendosi di non essere parte della contesa elettorale, nella quale sono confluite persone che si candidano rigorosamente fuori dai partiti. La sua proposta politica in questa campagna elettorale è stata tutta declinata sulla volontà di interloquire con le periferie, "riportando al centro dell’agenda politica i bisogni dei cittadini, soprattutto gli ultimi che non hanno voce" con l’obiettivo di intercettare soprattutto i consensi di coloro che negli ultimi appuntamenti elettorali hanno preferito disertare le urne.