Suviana, la tragica notizia: Alessandro D’Andrea è morto. Il dolore di Forcoli, comunità sconvolta

Palaia (Pisa), 11 aprile 2024 – Palaia e la frazione di Forcoli sono comunità del dolore. La tragica notizia della morte di Alessandro D’Andrea, 37 anni, tra i dispersi della tragedia della centrale idroelettrica di Suviana arriva in un giovedì sera già carico di ansia per la sorte del manutentore, investito dall’esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 9 aprile.

Alessandro D'Andrea e il lavoro dei vigili del fuoco nella centrale

“Siamo sconvolti – aveva detto il sindaco di Palaia Marco Gherardini – Sono in costante contatto con la famiglia di Alessandro”. Proprio la famiglia D’Andrea è molto conosciuta a Palaia. Il padre di Alessandro è un pensionato, la madre lavora come custode in una scuola della zona. Alessandro, oltre ai genitori, lascia anche due sorelle, una delle quali è agente di polizia mentre l’altra è architetto.

In queste 48 ore tutti hanno sperato in una buona notizia, in un miracolo. La situazione nella centrale era apparsa subito grave, con un solaio crollato in uno dei piani sottoterra della struttura, piani poi invasi dall’acqua che arrivava dal lago. Il Comune di Palaia si è messo subito a disposizione della famiglia. Il padre di Alessandro D’Andrea ha seguito le ricerche proprio a Suviana.