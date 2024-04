Alessandro Betti Degl'Innocenti rieletto presidente della Pubblica Assistenza Pisa

Pisa, 12 aprile 2024 - Alessandro Betti Degl'Innocenti è stato rieletto presidente della Pubblica Assistenza, sezione di Pisa. La seduta elettiva si era riunita nel pomeriggio di lLunedì 8 aprile con il consiglio direttivo della associazione composto dai consiglieri eletti e dai Coordinatori nominati dai Comitati delle sezioni territoriali attive sul territorio dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano. IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il nuovo consiglio direttivo è composto dai consiglieri: Giancarlo Lunardi Alessandro Betti Degl’Innocenti Alessandro Benini Annarosa Gini Franco Castellani Leonardo Ulivieri Federico Grassini Matteo Perozzo Marco Fabbri è il coordinatore Migliarino Palmira Morini è la coordinatrice Arena Metato Madonna dell’Acqua Roberta Coli è la coordinatrice Pontasserchio Valdiserchio Rossella Parisi è la coordinatrice Gello San Giuliano Terme Marcello Fasano è il coordinatore Asciano Agnano Maurizio Roselli è il coordinatore Lungarno Giovanni Macelloni è il coordinatore Riglione Putignano Ansa dell’Arno. LA SEDUTA - Dopo l’introduzione di Roberto Ghelardi in qualità di presidente della Commissione Elettorale sono intervenuti i Consiglieri Lunardi, Benini, Ulivieri, Fasano, Parisi, Gini, Morini che, con riflessioni e motivazioni distinte ma convergenti hanno delineato alcuni temi di lavoro e proposto la conferma di Betti alla presidenza della Associazione per il mandato 2024 - 2027 . L'ELEZIONE - Il consiglio con voti unanimi ha eletto presidente Alessandro Betti Degl’Innocenti. Betti intervenendo in Consiglio ha ringraziato della fiducia facendo rilevare come le elezioni avevano stimolato un cambiamento radicale nelle Sezioni territoriali che è un segno importante di vitalità e fiducia nel futuro; infatti tra i Coordinatori soltanto Macelloni rappresenta la continuità mentre tutti gli altri-e sono nuove esperienze tutte da sviluppare. Betti, come da Statuto, ha proposto vice presidente Giancarlo Lunardi e dopo la votazione unanime del Consiglio la elezione di tre componenti della Giunta esecutiva insieme a Presidente e Vice presidente: Ulivieri, Parisi, Gini. La seduta si è conclusa con i ringraziamenti ai presenti e gli auguri di Buon lavoro da parte di Betti e Ghelardi e per i Consiglieri l’arrivederci a breve per le riunioni dei nuovi organi della associazione. M.B.