Alcol e telefonino: via 30 patenti

Feste di controlli, soprattutto alla luce del nuovo codice della strada e della stretta sull’alcol e il telefonino al volante. Diversi provvedimenti presi.

Un lungo ponte durante il quale i pisani hanno raggiunto le località di vacanza o i parenti. La polizia di Stato ha organizzato verifiche su tutto il territorio affinché questi sposatamenti avvenissero il più possibile in sicurezza. Nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre 2024, infatti, è continuata l’attività di controllo del territorio portata avanti dalla questura di Pisa, dalle specialità della polizia di Stato e dai commissariati di P.S. di Volterra e Pontedera.

In particolare, tra il 24 e il 26 dicembre sono state controllate oltre 227 persone e 65 veicoli dagli operatori delle Volanti della questura e dei commissariati; nel pomeriggio del 24 dicembre, inoltre, è stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nel centro cittadino di Pisa con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine, nel corso del quale sono state controllate 46 persone e 30 veicoli.

La polizia stradale, invece, ha provveduto al controllo di 54 persone e 49 veicoli, attività che ha portato ad accertare 28 violazioni al codice della strada. La Stradale di Pisa ha segnalato, in aggiunta, che dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della strada, ha proceduto al ritiro 30 patenti per violazioni quali l’uso del telefono, omesso uso delle cinture di sicurezza nonché per giuda in stato di ebbrezza con 2 sospensioni brevi ed ha contestato 11 violazioni per mancato uso del casco protettivo su monopattino.

La polizia ferroviaria, presso tutti gli scali della provincia pisana, ha proveduto al controllo di oltre 350 persone delle quali 40 con precdenti di polizia. Inoltre, gli operatori della polizia ferroviaria di Pisa sono intevenuti riuscendo a fermare un uomo che stava picchiando una donna, risultata essere sua moglie. L’ex marito aveva il divieto di avvicinamento alla signora che è stato disatteso.