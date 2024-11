Alcol e coltelli. In centro raffica di denunce

Sei denunce nel weekend. I carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre persone per guida in stato di ebbrezza e tre per porto ingiustificato di armi. Due a Volterra, per un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito dalla norma; a San Miniato, i militari sono intervenuti in un incidente stradale senza feriti. A seguito di accertamenti, il conducente di un’auto coinvolta, è risultato positivo al test dell’etilometro (tasso superiore a tre volte il limite). Ritirate le patenti di guida. In centro un 46enne di origine romena aveva un coltello a serramanico, nell’hinterland denunciato un tunisino di 59 anni perché aveva un pugnale, in via dei Banchi, un uomo aveva un coltello a serramanico.