Alberi e natura a Pisa: evento della Lipu

La città è un ecosistema urbano complesso, formato da “tessere ambientali” e non va considerata interamente artificiale, perché oltre che dalle persone è abitata da piante e animali selvatici. Parchi pubblici, giardini privati, terreni incolti residui e fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua formano una “rete ecologicainfrastruttura verde” che assolve una gamma di servizibenefici ecosistemici, fondamentali per la qualità urbana e il benessere psico-fisico della gente, ma anche per mantenere il paesaggio e la biodiversità. Questo evento si svolgerà presso il Circolo Arci di Putignano a Pisa, il prossimo venerdì 14 aprile alle 18 e viene organizzato dalla Lipu per contribuire alla cultura del verde. Parteciperanno come relatori: Marco Dinetti (Responsabile ecologia urbana Lipu), Paola Ascani (Consigliera nazionale Lipu), Leonardo Cocchi (COT - Centro Ornitologico Toscano). I temi trattati riguardano la gestione del verde urbano, le funzioni degli alberi in città, la progettazione del giardino naturalebirdgarden (che tutti possono riproporre, anche nel balcone di casa). Si accennerà pure al problema del consumo di suolo, che non tende ad arrestarsi neanche a Pisa, e questo comporta il dissesto idrogeologico (allagamenti e alluvioni), esaspera le ondate di calore e peggiora la qualità dell’aria che respiriamo. Completerà l’evento l’illustrazione dell’avifauna che abita a Pisa (anche in base ai dati dell’atlante ornitologico urbano) e verranno presentati in esclusiva i risultati degli ultimi censimenti degli uccelli del Parco di Cisanello, pubblicati nella rivista Ecologia Urbana - www.ecologia-urbana.com Ai partecipanti verrà distribuito materiale di documentazione cartaceo e in formato elettronico, inoltre sarà disponibile il libro “Verde urbano: gestione ecologica”. "Come Lipu – spiegano dall’associazione – sogniamo città con tante aree verdi polifunzionali, dove bambini, adulti e anziani possano incontrarsi, rilassarsi e giocare, circondati e in armonia con piante e “altri” animali. Info: www.lipu.it - [email protected]