Alap e Ateneo Pisano. Si rafforza il mutuo legame

Creare un legame duraturo con l’Università e la città di Pisa e rilanciare il senso di comunità anche dopo la fine degli studi. E’ questo lo spirito dietro la nuova convenzione fra Ateneo e Alap, l’Associazione laureati dell’Ateneo pisano, firmata a Palazzo alla Giornata dal rettore Riccardo Zucchi e dal presidente Alap Paolo Ghezzi. Il rinnovato accordo rilancia la collaborazione fra le Alap e UniPi su più fronti a partire dall’organizzazione de "Il Campano d’Oro", premio a laureati e laureate pisani che hanno raggiunto posizioni di alto prestigio nelle istituzioni, nel campo scientifico, e della cultura. Costituito il tavolo di lavoro per ridefinire e rilanciare le "Nozze d’oro e d’argento con la laurea", cerimonia di Ateneo in cui ex studentesse e studenti festeggiano 25 e 50 anni dalla laurea. I vari ambiti di mutuo impegno comprendono il progetto Alumni in un’ottica di collaborazioni di area vasta, la rivista Alap "Il Rintocco del Campano",iniziative istituzionali di Ateneo e del Cus come la celebrazione dell’anniversario di Curtatone e Montanara e la regata Pisa-Pavia. "La collaborazione con l’Alap è fondamentale per costruire identità e senso di comunità forti e duraturi- sottolinea il rettore Zucchi - e le associazioni alumni giocano un ruolo strategico, dall’inserimento del mondo del lavoro dei nostri laureati, alla loro crescita professionale, al fund raising sino a reti attive sul territorio". "Si arricchisce - così il presidente Ghezzi - il rapporto tra laureati e Ateneo. Il lavoro del prossimo periodo sarà indirizzato alla riattivazione della cerimonia delle nozze d’oro e d’argento. Un rapporto vivo a testimonianza del legame tra l’Ateneo e chi ha avuto l’onore e la fortuna di formarsi". Per Unipi la convenzione è frutto del lavoro coordinato dal professor Marco Macchia, delegato rapporti con il territorio, con i professori Giuseppe D’Onza, delegato al bilancio, a, delegato al bilancio, Giuseppe Campanelli, prorettore per gli affari giuridici, e Francesco Leccese, prorettore per edilizia e patrimonio immobiliare. Per l’Alap hanno collaborato Lorenzo Gremigni, Francesca Fiorentini, Francesca Pala, Francesco Porcelli e tutto il consiglio.