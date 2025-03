Al via la 3° edizione di “Primavera di Danza Musica Teatro”: una rassegna tutta da gustare

Pisa, 17 marzo 2025 – Danza, teatro, musica e poesia incontrano il gusto. Nella sua terza attesissima edizione “Primavera di Danza Musica Teatro” - la rassegna diretta da Flavia Bucciero e Salvatore Dell’Isola, organizzata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor della Rete R.A.T. (Residenze Artistiche Toscane) con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana - si trasforma e diventa una rassegna tutta da gustare.

Dal 21 marzo al 4 maggio, Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac a Pisa ospiterà un cartellone di eventi all’insegna dell’arte e della convivialità pensati per tutte le età. Spettacoli di teatro, danza e musica, presentazioni di libri e racconti a cui si accompagnano apertivi e degustazioni a tema. Si comincia venerdì 21 marzo alle 20.15 con la presentazione del libro di poesie di Renzia D’Incà “Io non sono il mio sintomo” (I Quaderni del Bardo 2024). Biglietto unico € 10 comprensivo del libro firmato dall’autrice. Le poesie sono lette dall’attore Marco Di Stefano accompagnato al pianoforte da Antonio Ferdinando Di Stefano. Prima dell’inizio dello spettacolo, alle 19, è previsto un aperitivo al Bar Bellavita (cocktail e salati € 6).

Sabato 29 marzo alle 17 va in scena "Pinocchio al pianoforte, una fiaba in musica", un recital per tutte le età in cui i bambini potranno divertirsi avvicinandosi ad un classico immortale e gli adulti coglieranno i richiami cinefili e saranno catturati dalla nostalgia di un racconto che ha caratterizzato la loro infanzia. Prima dello spettacolo, alle 16 ci sarà una merenda per piccoli e grandi al Bar Bellavita. Biglietto comprensivo di merenda: intero € 10, ridotto € 8 (bambini fino a 8 anni, residenti quartiere Porta a mare, Barbaricina, Cep).

Domenica 6 aprile alle 16 e alle 18 la Compagnia La Contrada di Trieste presenta “Le Quattro Stagioni”. Un progetto artistico dedicato all’infanzia, dove teatro, danza e musica si incontrano per dar vita ad uno spettacolo dedicato alla natura con le sue molteplici forme e colori. Tra i due spettacoli sono previsti assaggi di pizza a cura di “Fooderia I Preziosi”. Biglietto comprensivo di assaggi di pizza: intero € 10, ridotto bambini € 8 (fino a 8 anni, residenti quartiere Porta a mare, Barbaricina, Cep).

Grande attesa per la “La fabbrica di cioccolato” lo spettacolo liberamente tratto dal libro di Roald Dahl che va in scena domenica 13 aprile alle 17 e racconta le avventure del giovane Charlie Bucket che riesce a conquistare uno dei cinque biglietti d’oro, nascosto in una tavoletta di cioccolato, guadagnandosi così la visita alla favolosa e segretissima fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, assieme al vecchio nonno. Al termine dello spettacolo, ci sarà una degustazione di cioccolato con i prodotti di “Manufatto Cioccolato” di de Bondt. Biglietto comprensivo di degustazione: intero € 10, ridotto bambini € 8 (fino a 8 anni, residenti quartiere Porta a mare, Barbaricina, Cep).

Chiude la rassegna “Il carnevale degli animali” in programma domenica 4 maggio alle 17. Attraverso la semplicità del linguaggio di una favola, appositamente creata per fare da trait d'union ai brani di Saint-Saëns, lo spettacolo esplora i vizi e le virtù degli uomini. Al termine dello spettacolo, ci aspetta una deliziosa degustazione di cioccolato per grandi e piccoli. Biglietto comprensivo di degustazione: intero € 10, ridotto € 8 (bambini fino a 8 anni, residenti quartiere Porta a mare, Barbaricina, Cep)