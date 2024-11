Al via il Pisa Quantum Festival al Polo Fibonacci

Pisa, 19 novembre 2024 - Tutto pronto per il Pisa Quantum Festival (https://pisa-quantum-festival.github.io/), la prima conferenza divulgativa gratuita sulla computazione quantistica aperta a tutti che si svolgerà nell’Aula Magna del Polo Fibonacci (Via Filippo Buonarroti, 3) il 21 e 22 novembre.

L’iniziativa nasce dalla volontà di assegnisti di ricerca e dottorandi dei dipartimenti di Informatica e Fisica dell’Università di Pisa per far conoscere al pubblico le potenzialità dei computer quantistici.

La giornata del 21 novembre prevede lezioni introduttive sulla computazione quantistica e interventi di esperti provenienti dal mondo dell’industria e dell’accademia. Il 22 novembre, invece, si svolgerà un hackathon in cui i partecipanti potranno competere per vincere dei premi. Ma cos’è la computazione quantistica? Si tratta di un paradigma che sfrutta le proprietà della meccanica quantistica per risolvere problemi complessi, dove l’unità fondamentale di informazione è il quantum bit (o qubit).

“Un qubit, a differenza di un bit classico, può essere contemporaneamente 0 e 1”— spiega Giuseppe Bisicchia, dottorando presso il dipartimento di Informatica— e, insieme alla proprietà dell’entanglement quantistico, permette la creazione di nuovi algoritmi con applicazioni nell’intelligenza artificiale, nella finanza, nella simulazione di processi chimici e fisici e molto altro”.

“Vorrei ringraziare ICSC - Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data e Quantum Computing, Quantum Italia, Planckian, Qiskit e i Dipartimenti di Informatica e Fisica – sottolinea Gabriele Tedeschi, dottorando presso il Dipartimento di Informatica - E’ grazie al loro supporto se abbiamo potuto organizzare un evento in cui studentesse e studenti potranno toccare con mano il mondo Quantum e mettersi in gioco in una gara di programmazione”.

“Il mondo sta correndo verso la computazione quantistica e anche l’Università di Pisa non può essere da meno – conclude Alessandro Berti, assegnista presso il Dipartimento di Fisica - Avvicinare le nostre studentesse e studenti a questo modello di computazione è fondamentale per rimanere al passo con i tempi”.

Per ulteriori informazioni e per registrarti, visita il sito web ufficiale all’indirizzo https://pisa-quantum-festival.github.io/.