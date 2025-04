Al via il congresso Cisl: "Viandanti per t-essere"

Al via oggi il XX Congresso della Cisl di Pisa che continuerà anche domani al Toscana Charme Resort a Calambrone. Titolo dell’appuntamento "Viandanti per t-essere un sentiero comune" e al termine della due giorni ci sarà l’elezione del nuovo segretario generale e quella della nuova segreteria. Il segretario geenerale Cisl Dario Campera ha tracciato un bilancio dei tre anni di mandato, sul lavoro svolto e sugli obiettivi del sindacato per il prossimo futuro.

Viandanti per t-essere? Cosa significa il titolo scelto per il congresso?

"Il titolo del congresso è chiaro. Noi siamo dei viandanti il congresso è una tappa del cammino che abbiamo appena intrapreso, cercando di anticipare i tempi, dettando le regole del lavoro e non subendole dagli altri".

Qual è il bilancio dei suoi tre anni di mandato?

"È’ un bilancio estremamente positivo perché noi chiudiamo con 25.000 iscritti alla Cisl di Pisa molti ci hanno rinnovato la loro fiducia sono stati tre anni faticosi ma positivi. Voglio ringraziare coloro che mi hanno dato fiducia sono orgoglioso di aver guidato la Cisl in questi anni orgoglioso e penso di aver gettato le basi per una Cisl ancora più inclusiva. Il sogno che non si è avverato e spero si avveri in futuro è quello di diventare il primo sindacato a Pisa perché ritengo che le potenzialità per farlo ci sono perché abbiamo al nostro interno persone competenti e molto preparate".

Cisl e le scuole: in cosa si è concretizzato il vostro impegno?

"Abbiiamo cercato in questi anni di far capire agli studenti ce cos’è il sindacato. Abbiamo coinvolto le scuole medie e superiori. Fra l’altro al congresso pubblicizzeremo una borsa di studio a cui hanno partecipato gli studenti del Matteotti. I nostri giovani possono darci davvero una grossa mano per il futuro".

E di quali risultati va più orgoglioso nel corso di questi tre anni?

"Le nostre categorie sono diciotto noi le abbiamo sempre supportate con le varie vertenze per tutelare appunto i lavoratori del cuoio e quelli della geotermia. Sono stati momenti difficili quando la geotermia era stata penalizzata dal precedente governo. Momenti duri ci sono stati anche per i settori metalmeccanica e agroalimentare. Abbiamo portato buoni risultati che continueranno anche con la segreteria futura che verrà eletta"

E il futuro? Quali obiettivi?

"Anche se ci sono state divergenze a livello nazionale la Cisl di Pisa ha mantenuto sempre buoni rapporti con le altre sigle sindacali come Cgil e Uil. Abbiamo sempre cercato di mantenere l’unitarietà, anche nei momenti più difficili e negli scontri più duri e lo faremo anche in futuro. Penso che senza unitarietà e senza la difesa della confederalità non si può fare tanta strada".