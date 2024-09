Al via "Fare, vedere, partecipare". Incontro aperto al pubblico per i laboratori di Città del Teatro

Martedì prossimo, 1 ottobre, alle 18.30 nel ridotto della Città del Teatro saranno presentati i nuovi corsi di formazione dedicati a tutte le età. L’incontro, dal titolo "Fare, vedere, comunicare", a ingresso libero, sarà un’occasione per incontrare i formatori e le formatrici che racconteranno i vari percorsi in partenza, gli appuntamenti speciali, le promozioni e i dettagli di ogni laboratorio. Quest’anno saranno attivati otto corsi che coinvolgeranno tutte le età e spazieranno tra il teatro e il canto, l’utilizzo della voce e un corso professionalizzante. Flaminia Vannozzi e Irene Rametta cureranno tre laboratori: "Solstizi" rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni che introdurrà i piccoli alle tecniche teatrali attraverso il gioco, "Toktok" per ragazzi dagli 11 ai 13 anni con l’obiettivo di costruire con loro uno spazio di ascolto ed espressione, "Stasera mi butto" consigliato a partire dai 20 anni, un laboratorio per mettersi in gioco, sentendosi sostenuti dal gruppo e dal lavoro collettivo. Federico Raffaelli condurrà il laboratorio "Sulla scena" per i ragazzi dai 14 ai 18 anni , che potranno sperimentare le proprie capacità creative e esprimere senza timore idee e emozioni. Le Belle di Mai (Alice Casarosa e Irene Rametta) proporranno due corsi di canto, uno per bambini dai 6 ai 12 anni e uno per adulti: "I cori della Città del Teatro", con l’obiettivo di creare due cori di cittadini e cittadine, per divenire sempre di più presidio culturale – non solo teatrale – di tutte e di tutti. Inoltre la Città del Teatro intende costruire, con gli artisti residenti, uno spazio di esplorazione in cui sperimentare e incontrare artisti in formazione, dove crescere insieme e far crescere una nuova generazione teatrale, per questo ha scelto di affidare due corsi specialistici alle attrici Valentina Bischi e Debora Mattiello.

La prima terrà il laboratorio "Parola atomica", per allievi dai 18 anni, che aiuterà chiunque abbia necessità di parlare in pubblico a comunicare in maniera più espressiva ed efficace. Mentre Debora Mattiello terrà il corso "Action!", consigliato a partire dai 16 anni, per indagare il mestiere dell’attore e il linguaggio della scena, anche attraverso l’etjud, una tecnica di composizione autoriale, trasmesso da Kostantin Stanislavskij a Marija Knebel’ al suo allievo, Anatolij Vasiliev. Sono previste prove gratuite, per informazioni e iscrizioni:

[email protected] 050.744400 int.3 lacittadelteatro.it

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)