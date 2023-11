Al teatro "Rossini" donne in scena con "Noi"

Domani sera al Teatro Rossini di Pontasserchio va in scena "Noi" con testi dello scrittore e drammaturgo Francesco Olivieri, regia di Federico Meini e Nicoletta Rindi. Una piece che porta in scena le tante facce della violenza contro le donne. Da un’idea di Daniela Bertini dell’associazione il Gabbiano, lo spettacolo coinvolge diverse realtà: in scena attori e attrici di Associazione Il gabbiano, Attiesse Associazione Teatro Spettacolo, musicisti della Filarmonica SanGIulianese e la Società Filarmonica Senofonte Prato di Vecchiano. In scena, oltre a Daniela Bertini, Monica Giorgetti, Mauro Lelli, Alessandra Mazzanti, Federico Meini, Sara Nannipieri, Stefano Nencini, Georgia Paolini. Giovanni Purromuto, Nicoletta Rindi, Michelangelo Roncella, Eloise Sbragia, Maria Cristina Ulivieri con la partecipazione dell’attore Matteo Micheli, le musiciste Federica Ceccherini e Rossella Stabile. Fonica e luci, Alessandro Braccini.