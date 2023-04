Al Museo di Storia Naturale va in scena "Ospiti in classe"

Calci (Pisa), 17 aprile 2023 - Al Museo di Calci, Mercoledì 26 aprile 2023, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è previsto l’incontro “Ospiti in classe”, con la presentazione del libro “Osservare i viventi” e un laboratorio con esemplari vivi di alcune specie di porcellini di terra. INCONTRO - L’incontro è rivolto ad insegnanti della scuola primaria e – a partire dal libro “Osservare i viventi” – affronterà gli aspetti metodologici dell’insegnamento delle scienze. Il pensiero scientifico si costruisce e si specifica a partire da oggetti e fenomeni di esperienza concreta: il pensiero biologico, in particolare, prende forma durante l’apprendimento guardando, ricordando, facendo esperienza, prevedendo i vari modi di svolgersi della vita nelle sue manifestazioni abituali. Il libro presenta ambienti di apprendimento che favoriscono la costruzione di questo pensiero biologico basato sull’osservazione curiosa della vita. Durante l’incontro si svolgerà un laboratorio che consentirà di osservare la morfologia e il comportamento di un gruppo di artropodi che si presta ad esperienze didattiche in classe. Intervengono Lucia Stelli, insegnante che ha collaborato alla nuova edizione del libro e Giuseppe Montesanto, zoologo del Museo di Storia Naturale. L’incontro sarà a numero chiuso per un massimo di 40 partecipanti. MINERALOGIA - Il Museo di Storia Naturale è lieto di presentare "Meraviglie mineralogiche della Toscana", una esposizione temporanea con la selezione dei campioni della collezione di Angelo Da Costa acquisiti dal Museo. La mostra è visitabile dal 1° aprile al 31 maggio 2023. KRYPTOS - Il Museo è lieto di ospitare l’esposizione temporanea “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale”, a cura di Emanule e Biggi e Francesco Tomasinelli. La mostra è visitabile dal 17 marzo al 12 novembre 2023. IL MUSEO - Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa è uno dei più antichi musei al mondo. Nato alla fine del XVI secolo come “Galleria” annessa al Giardino dei Semplici di Pisa (l’attuale Orto Botanico), il Museo ha arricchito le sue collezioni nel corso dei secoli e custodisce oggi un patrimonio di enorme valore storico e scientifico. Dagli anni Ottanta del secolo scorso il Museo ha sede presso la suggestiva Certosa di Pisa a Calci, un edificio trecentesco di inestimabile pregio storico-architettonico. Il Museo è un Centro di Ateneo dotato di autonomia gestionale e amministrativa che afferisce, ai soli fini scientifici e per fini di politica culturale comune e condivisa, al Sistema Museale di Ateneo. Michele Bufalino