Al Museo di Storia Naturale "Invasori sotto l’albero: un Natale tra le specie aliene"

Pisa, 5 dicembre 2024 - Al Museo di Storia Naturale di Calci parte la campagna "Invasori sotto l’albero: un Natale tra le specie aliene" con campi natalizi per bambine e bambini. Durante le vacanze di Natale, il Museo di Storia Naturale propone campi natalizi rivolti alle bambine e ai bambini dai 5 ai 12 anni. Quest’anno l’iniziativa sarà dedicata alla mostra temporanea “Inconsapevoli Invasori. Le specie aliene nelle acque interne e le minacce alla biodiversità”, focalizzandosi sulle specie aliene e sui rischi che queste comportano per i nostri ecosistemi il 23, 27 e 30 dicembre 2024 e il 2 e 3 gennaio 2025. Dedicato a una fascia di età tra i 5 anni e mezzo e i 12 anni le visite si svolgeranno dalle 8.30 alle 16.30 con pasti e merende a carico della famiglie.

Di cosa tratta la mostra temporanea "Inconsapevoli invasori?". Si parla delle specie introdotte in ambienti diversi da quelle di origine, chiamate aliene, che possono diventare “inconsapevoli invasori” provocando disturbi negli ecosistemi in cui si insediano e arrecando danni alle specie native. La mostra presenta il tema dell’invasione di specie aliene nelle acque interne del nostro territorio, il loro impatto e le cause delle invasioni stesse, quasi sempre riconducibili all’azione umana.

La prima sala illustra i pericoli che alcune specie di testuggini palustri esotiche possono creare alla testuggine palustre europea Emys orbicularis e agli habitat in cui vive. Tali tematiche rientrano nel progetto europeo LIFE+ URCAProEmys, di cui il Museo è partner, che ha come obiettivo quello di migliorare lo stato di conservazione della testuggine palustre autoctona in Italia e Slovenia, attraverso un programma a lungo termine.

La seconda sala presenta alcune specie di pesci, crostacei e molluschi non originari delle nostre acque interne, ma che da molti anni ne sono ormai invasori stabili con impatti rilevanti sulla biodiversità di ruscelli, fiumi e stagni italiani.

La mostra temporanea, visitabile dal 25 ottobre 2024 al 25 gennaio 2025, presenta acquari e terrari con animali vivi, che permetteranno ai visitatori di osservare e conoscere di persona queste specie, ed è arricchita da pannelli esplicativi, fotografie e video professionali delle specie nell’ambiente in cui vivono.

La mostra ha ricevuto un finanziamento dalla Fondazione Pisa ed è realizzata in collaborazione con Emanuele Biggi, Mattia Nocciola e Francesco Tomasinelli, naturalisti e fotografi professionisti.