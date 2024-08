Al Bagno degli Americani la spiaggiata di Ferragosto

Pisa, 13 agosto 2024 - Al Bagno degli Americani mercoledì 14 agosto è tempo di spiaggiata di Ferragosto. Una serata che prevede molte iniziative all’interno dello stabilimento sul litorale pisano, tutte all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento con musica, dj set e buon cibo. MUSICA. Dalle ore 22.30 spazio alla musica con il concerto del gruppo “The Shocks!” quartetto pisano specializzato in “rock and roll” anni sessanta, che rinnova l’ormai collaudata presenza al BAM. Riccardo Pratesi sarà come al solito la voce e la chitarra ritmica, accompagnato da Riccardo Alderigi alla chitarra solista e cori, Piergiorgio Spezia al basso e Daniele Buffoni alla batteria. Dopo il concerto la serata proseguirà sulla spiaggia con DavDj e Onli_fanti. CIBO. Non mancherà il buon cibo con la cena al ristorante del BAM, come sempre aperto e operativo, Saranno aperti bar, birreria e hangar con la gustosa pinsa, il fritto, la porchetta, gli hamburger (anche veg) con o senza patatine. SPIAGGIA ACCESSIBILE. Il Bagno degli Americani è tra gli 84 stabilimenti balneari in tutta Italia ad aver ricevuto nel 2022 il “certificato” di accessibilità per persone con disabilità. Lo stabilimento balneare è stato infatti inserito nella guida nazionale Heyoka, progetto di Ability Channel, storica testata online dedicata alla disabilità “positiva”. Gli stabilimenti balneari toscani segnalati nella guida sono 9, e il Bagno degli Americani è l’unico del litorale pisano. Sedia job, passerella, servizi igienici, pedane e assistenza sono i servizi riconosciuti dalla guida. Struttura cardioprotetta con DAE. I SERVIZI DEL BAM. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, cabine private. Spiaggia libera con uso dei servizi comuni: spogliatoio, bagni, docce fredde e docce calde. Bar e Ristorante vista mare. Una pausa per un panino o per bere un cocktail al bar. Il ristorante vista mare anche con menu dedicato per l'asporto. Intrattenimento. Una valanga di emozioni, concerti live, cinema in spiaggia, attività sportive con i campi di beach volley e molto altro. Il bar sotto sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni, mentre il ristorante sarà regolarmente aperto per la cena. Sotto l’Hanagr si potrà prenotare la gustosa Pinsa. Nei giorni scorsi era andata in scena "Cinema sul mare" in collaborazione con il Cinema Arsenale.