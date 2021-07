Pisa, 23 luglio 2021 - Un 26enne di Livorno è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cisanello a Pisa dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Marina di Pisa da un gruppo di sei-sette giovani, secondo la descrizione data alla polizia (che indaga sul caso) forse dell'Est europeo. Secondo quanto ricostruito il 26enne avrebbe reagito verbalmente dopo che il gruppo aveva fatto apprezzamenti volgari nei confronti della sua fidanzata, venendo poi aggredito con calci e pugni.

La vittima ha riportato una ferita alla testa ed è stata operata per un'emorragia cerebrale. Era arrivato al pronto soccorso di Cisanello cosciente ma con una ferita alla nuca. Al momento sta trascorrendo il decorso postoperatorio nel Reparto di neuroanestesia e rianimazione, in prognosi riservata.

Tutto è accaduto all'esterno di uno dei locali lungo la via Litoranea a Marina di Pisa ma non ci sarebbero testimoni dell'aggressione a esclusione della fidanzata della vittima. La squadra mobile sta svolgendo accertamenti per ricostruire tutta la vicenda e risalire all'identità degli aggressori.