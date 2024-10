Aggressione ai sanitari e autodifesa: "Corso anti violenza e di wing Tsun"

di Antonia Casini

Parte da Pisa, dove è stata uccisa la dottoressa Barbara Capovani, per poi approdare nelle altre città toscane. Un doppio approccio. Un modo di disinnescare la violenza a parole. Ma se l’aggressione va avanti, è "importante sapersi tutelare grazie a un’arte marziale che non è mai di attacco, ma di difesa". Al via dalla città della Torre la campagna regionale del sindacato Nursing Up Toscana per tutelare i sanitari con un corso gratuito per tutti gli iscritti di "Self Defence". Un’idea sviluppata in collaborazione con l’Asd Wing Tsun Team Burgalassi, associazione con "oltre 20anni di esperienza". Un "progetto dedicato al personale sanitario (uomini e donne, un massimo di 10 per ogni ciclo)", spiega Nicola Lunetti, segretario regionale e rappresentante legale Nursing Up Toscana.

Il sindacato sa che la prevenzione però è altro e parte da lontano. "A nostro avviso le aggressioni al personale sanitario andrebbero prevenute attraverso il Documento di valutazione dei rischi, raccogliendo dati su incidenti precedenti, segnalazioni e situazioni a rischio, coinvolgendo il personale per individuare aree e situazioni più critiche, attuando misure di prevenzione e protezione, con un piano di emergenza, monitoraggio e aggiornamento e, soprattutto, attraverso l’assunzione di personale sanitario". Detto questo, "ci sembra doveroso fornire a tutti i colleghi nostri iscritti un utile strumento per disinnescare e difendersi da eventuali situazioni di pericolo".

Obiettivo, "fornire al personale sanitario gli strumenti necessari per riconoscere, gestire e mitigare situazioni di rischio e potenziali aggressioni". L’ambiente deve essere "sicuro e protetto", "imparando tecniche che permettono loro di difendersi senza ricorrere alla violenza". Alcuni punti che saranno toccati: "comunicazione verbale e linguaggio del corpo: imparare a utilizzare la comunicazione per calmare situazioni di tensione, mantenendo una postura non minacciosa, riconoscere situazioni di rischio, prevenire contatti fisici pericolosi, tecniche per proteggere le aree vitali, strategie sicure per immobilizzare un aggressore e preservare l’incolumità. Le lezioni saranno a novembre lunedì 4, 11, 18, 25, giovedì 7, 14, 21, 28. Orario: 22-23 alla palestra in via Gabba 26, Pisa. Poi, le altre province.