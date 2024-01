Affidata la gestione del chiosco di piazza Cavalca

È il Comitato di Gestione Strada dell’olio Monti Pisani, con sede in Via Provinciale Vicarese 29, Caprona (Vicopisano), ad essersi aggiudicato la concessione dei locali del chiosco ex edicola di piazza Cavalca a Vicopisano per un canone annuo di 1.560 euro. Il Comune dà in concessione il chiosco di sua proprietà per esercitarvi l’attività di vendita di prodotti dei propri associati, degustazione di prodotti tipici del territorio, organizzazione e promozione di eventi, punto informativo turistico. Strada dell’Olio dei Monti Pisani è un’associazione nata nel 2002, per volontà dei produttori di olio singoli o associati in cooperative e dei cinque Comuni del versante pisano del Monte: Buti, Calci, Vicopisano, San Giuliano Terme e Vecchiano.