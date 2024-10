Aeroporto, giornata di scioperi: "Da 4 mesi aspettiamo risposte"

La security dell’aeroporto G.Galilei non vale poco ed i lavoratori scioperano oggi dalle 13 alle 17, uno sciopero che è stato tradotto in quattro lingue non solo per avvertire l’utenza "ma per farci ben intendere in tutte le lingue dall’azienda": dicono dalla Cigil-Filcams. I lavoratori del servizio di sicurezza presso l’aeroporto di tornano ancora in sciopero dopo quello del 10 ottobre. "Sono quattro mesi che come segreterie regionali di Filt e Filcams CGIL abbiamo fatto una richiesta di incontro a Toscana Aeroporti per discutere delle condizioni da inserire nella nuova gara di appalto del servizio di sicurezza degli aeroporti Galilei di Pisa e Vespucci di Firenze, e ad oggi nessuna risposta": dice Catia Santochi della Filcams. Sono circa 200 i lavoratori interessati.

"Chiediamo che la nuova gara preveda una clausola sociale che garantisca la tutela occupazionale e che sia indicato il contratto nazionale del trasporto aereo, come prevedono le norme di legge. E’ inaccettabile che un’azienda come Toscana Aeroporti non voglia il confronto, non sia disponibile a mettere nero su bianco la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori": continuano dal sindacato. I lavoratori attraverso lo sciopero chiedono conto a Toscana Aeroporti ma anche a Regione Toscana, Comune di Pisa e Comune di Firenze che fanno parte della società, "del loro silenzio, inaccettabile". Dalla Cigil si continua: "Se non ci saranno risposte la protesta non si fermerà. Scioperiamo per avere il riconoscimento, nel prossimo bando di gara, del Ccnl del Trasporto Aereo, con stipendi più alti del 20% e allineati alla qualità del lavoro svolto poi per avere la garanzia del pieno mantenimento dell’occupazione, con l’inserimento di una clausola di salvaguardia vincolante per l’azienda aggiudicante".

Santochi ribadisce: "Mentre l’azienda tace da un punto di vista sindacale, a livello mediatico è sempre particolarmente "loquace". "E proprio pochi giorni fa è uscito, a mezzo stampa, l’ennesimo trionfante bollettino mensile: " a Settembre sono transitati dal sistema aeroportuale 930mila passeggeri, in crescita del 5,9% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi nove mesi del 2024, il sistema aeroportuale ha superato i sette milioni di passeggeri complessivi" ma tali numeri vengono raggiunti anche grazie all’impegno e alla professionalità del personale che continua a subire sovraccarichi di lavoro": aveva dichiarato Matteo Taccola della Cgil, nel precedente sciopero.

Carlo Venturini