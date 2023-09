"Adotta una strada" Raffica di controlli Maglia nera all’Aurelia In un mese 290 multe

Meno strade bagnate dal sangue e maggirore sicurezza sulla rete viaria. In campo anche i carabinieri della provincia di Pisa, nell’ambito dell’accordo tra l’Arma e la fondazione Ania per la campagna "Adotta una strada". Obiettivo: affrontare l’importante problema della sicurezza stradale e ridurre il numero di vittime, in particolar modo durante i mesi estivi.

La campagna prevede, soprattutto per luglio e agosto, periodi di maggiore traffico a causa degli spostamenti legati alle vacanze, un rafforzamento dei controlli, con un’attenzione particolare nel week-end e nelle ore notturne. I dati degli ultimi anni mostrano infatti come i mesi estivi siano tra i più pericolosi con un aumento significativo di sinistri nel fine settimana e durante gli esodi. Le strade extraurbane – spiega una nota – si rivelano le più rischiose, con un significativo aumento delle vittime registrate (quasi il 50%). La campagna "Adotta una strada" inoltre non si limita solo ai controlli, ma punta anche sulla prevenzione con una significativa attività d’informazione agli utenti della strada. I carabinieri del comando provinciale di Pisa, con l’obiettivo di prevenire incidenti, ricordano l’importanza di una serie di accorgimenti essenziali alla guida, tra cui: l’uso delle cinture di sicurezza; il rispetto dei limiti di velocità e delle norme di precedenza; l’attenzione alla distanza di sicurezza con gli altri veicoli; una guida prudente, soprattutto di notte e nelle vicinanze degli incroci e dei centri abitati. Vengono ovviamente ricordati inoltre l’importanza dell’uso di sistemi di ritenuta omologati per i bambini, il corretto uso del cellulare alla guida e, in particolar modo il divieto di mettersi alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche.

L’iniziativa proseguirà fino al 10 settembre coinvolgendo 5 arterie che si estendono per quasi duemila chilometri e che toccano nove regioni italiane.

Su questo fronte il lavoro dei carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, in questo mese di agosto appena trascorso è stato intenso e capillare. Infatti – si apprende – sono state controllate più di 4700 persone a bordo di oltre 3200 veicoli; oltre 290 le contravvenzioni al codice della strada elevate, 27 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica (19) e sotto l’effetto di stupefacenti (8). Le infrazioni sono state rilevate sulle arterie principali, in particolare lungo il tratto della via Aurelia di competenza di Pisa, in direzione di Viareggio e Livorno, e nelle principali località di mare

pisane (Tirrenia e Marina di Pisa).

Accertamenti intensi anche lungo le vie principali della Valdera e del comprensorio del Cuoio, che è un nodo viario strategico anche per il ruolo che svolge come distretto industriale della Toscana centrale. L’intenso sulla prevenzione dei sinistri stradali dei carabinieri del comando Provinciale di Pisa è perfettamente in linea le direttive europeche hanno come obiettivo la riduzione degli incidenti del 50% entro il 2030.