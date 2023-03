Adempimenti in materia di igiene alimentare e sicurezza sul lavoro

Adempimenti in materia di igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro. Arriva in soccorso delle imprese l’Area Igiene e Sicurezza di Confcommercio Pisa, i cui professionisti sono a disposizione per svolgere sopralluoghi, elaborare la documentazione e i relativi aggiornamenti, fornire consulenza e assistenza. Un ventaglio di servizi offerti: consulenza per l’etichettatura degli alimenti, redazione e aggiornamento del Manuale di Autocontrollo (Haccp) e procedure di rintracciabilità, valutazione del rischio legionella per le strutture turistico-ricettive, stesura e revisione del Piano di Autocontrollo per piscine ad uso natatorio, redazione e aggiornamento del fascicolo di esercizio per le attività di estetica, redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, pratiche per rifiuti, videosorveglianza, prevenzione incendi e certificazioni di qualità, analisi impatto ambientale e acustico. Per Informazioni: 05025196; [email protected], [email protected] e [email protected]