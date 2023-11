Addio al giudice Franco Piragine: "Un esempio di garbo e rigore"

L’amore per la professione, la grande capacità di ascoltare, quella punta di ironia sempre benevola che è stato un tratto distintivo del giudice del lavoro Franco Piragine al quale ieri è stato reso omaggio in tribunale. La salma al centro, davanti alle aule. Intorno un stuolo di avvocati, la magistratura pisana e tanti amici. Tutti stretti alla famiglia. Franco Piragine, in servizio a Pisa da quasi 20 anni, è morto in seguito a una grave malattia. Aveva 62 anni. In tanti, ieri, hanno preso la parola per ricordarne le doti, anche avvocati e colleghi arrivati a Pisa da altre località dove il giudice aveva prestato servizio lasciando sempre il ricordo di un’attenzione speciale al dialogo e all’appassionata ricerca delle soluzioni che, per lui, è stata come un mantra. Anche di fronte alla malattia non ha mai perso la speranza, continuando a lavorare con impegno fino a quando ha potuto: "Garantendo agli avvocati le udienze ed ai nostri clienti giustizia", ha detto un avvocato durante una commemorazione che non ha risparmiato lacrime ed applausi, in un clima di autentica commozione. Tutto il tribunale di Pisa, e non solo quello di Pisa, ieri, era lì per lui. L’avvocato Paolo Oliva, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Pisa, esprimendo il cordoglio a nome di tutta l’avvocatura pisana, ha sottolineato come il dottor Piragine ha svolto il ruolo di magistrato al tribunale di Pisa, prima alla sezione civile e poi come giudice del lavoro. Nei delicati ruoli che ha ricoperto, il giudice Piragine ha saputo coniugare un grande rigore nell’approccio ai difficili temi affrontati ad un garbo non comune nei modi. Uomo di brillante intelligenza, ha sempre prestato grande attenzione alla realtà sostanziale delle controversie che veniva chiamato a risolvere".

C. B.