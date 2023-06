Addio a Valerio del ristorante Ianett "Marinese doc e amante del calcio Uomo di destra nella Piaggio a Pisa"

Un personaggio per Marina che verrà ricordato su tanti fronti, non solo quello politico.

"Nelle ore in cui l’affermazione della destra pisana andava di nuovo profilandosi alle elezioni comunali, dopo un lungo periodo si sofferenze, se n’è andato il 94enne marinese Valerio Ianett", racconta Maurizio Nerini.

"Fondatore del Movimento Sociale a Pisa – racconta – negli anni in cui solo dichiararsi di destra era nella nostra città già un problema, Valerio ha portato avanti i valori in cui credeva senza mai nascondere la sua fede politica per decenni nel difficile ambiente della Piaggio nella sede di Pisa come tornitore alle macchine automatiche", prosegue.

Prosegue Nerini: "Era molto conosciuto nell’ambiente della ristorazione perché con i genitori Corrado e Wanda e gli zii Giovanni e Leda, ma soprattutto con i fratelli Bruno, Umberto e i cugini Anna, Valeria e Fabrizio e le loro ispettive famiglie, fino ai primi anni 2000, ha gestito l’omonimo ristorate storico di via Maiorca a Marina di Pisa". Un ristorante di pesce, in particolare, che era uno dei punti di riferimento sul litorale nel passato. Una storia raccontata in "Un pesce con due “T”, le immagini, le vicende, i sapori dello storico ristorante Janett di Marina di Pisa raccontate da chi lo ha vissuto" (Ets), proprio da Maurizio Nerini.

Amante dello sport, calcio soprattutto.

"Appassionato di pesca, ma soprattutto fine intenditore di calcio per i trascorsi nella Marinese con la quale colse diversi titoli negli anni ‘50 nelle serie minori", il ricordo.

Un mondo che ormai non esiste più.

"Si rammentano di lui l’ottima visione di gioco e calci d’angolo magistrali trasformati quasi sempre in gol da l’amico Giaconi, che gli valsero dei provini anche con la Fiorentina che però non seppe coglierne le qualità".

"A lui va la stima di tutti i militanti di ieri e di oggi di Fratelli d’Italia e un abbraccio alla moglie Maria Luisa e ai figli Lucia, Luca, Roberti, i nipoti e i pronipoti che lo adoravano", aggiunge ancora Nerini.

L’addio sarà nella sua Marina, ovviamente. I funerali di Valerio Ianett saranno officiati da Don Claudio Bullo, suo nipote, nella chiesa Maria Ausiliatrice, nella piazza omonima, di Marina d Pisa alle 15,30 di oggi.