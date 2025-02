Addio a storico balneare di Tirrenia: "Il volto sorridente del litorale"

"Con la sua eleganza al tramonto Iago, babbo, ci ha lasciato". Iago Pieralli, volto storico del lungomare pisano e per decenni proprietario e gestore insieme alla famiglia del bagno La Perla di Tirrenia, è morto ieri a 66 anni. Un gigante buono, generoso, col sorriso sempre stampato sul volto e benvoluto da tutti: così lo ricordano a Pisa, città che spesso lo ha tifato quando, insieme agli altri combattenti dei Delfini, ha portato il suo carrello alla vittoria durante diverse edizioni del Gioco del Ponte. Balneare da una vita, in passato è stato proprietario del bagno Mary, prima di gestire La Perla insieme alla moglie Margarita, aveva anche la passione delle arti marziali, essendo stato lottatore di Judo con trascorsi a livello agonistico. Il cordoglio per Iago è già partito via social, dove sono state centinaia le persone che gli hanno dedicato un pensiero o un saluto.

Anche Confcommercio Pisa si è unita al cordoglio dei parenti di Iago Pieralli: "Il nostro pensiero - afferma il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli - e la nostra vicinanza vanno alla famiglia, e a tutti coloro che hanno voluto bene a Iago, la notizia della sua scomparsa ci lascia davvero una profonda tristezza". Pieragnoli ricorda che "Abbiamo avuto la fortuna di conoscere una persona che non esitiamo a devinire un modello di educazione, gentilezza, accoglienza e impegno. Un gran lavoratore con il quale abbiamo condiviso tantissime battaglie insieme, che non ha mai perso il suo spirito e la voglia di fare nonostante gli anni particolarmente difficili per la categoria. Il suo sorriso e i suoi modi gentili ci mancheranno per sempre".

Un estremo saluto a Iago Pieralli giunge anche da Fabrizio Fontani, presidente del sindacato balneari Sib Confcommercio: "Siamo ancora increduli ed esterrefatti, non è ancora possibile rendersi conto ed elaborare un evento così grave e doloroso. A tutti noi balneari, Iago sembrava immortale: infondeva sicurezza per il suo fisico forte, ma anche per il suo carattere allegro, sempre sorridente, gioviale e di buon umore. Ma soprattutto - continua il presidente dei balneari -, un cuore grande, disponibile e generoso con tutti: mai polemico, mai scontroso, mai nervoso, mai a sollevare un problema, sempre interessato e partecipe alle assemblee e alle riunioni del Sindacato, al quale era affezionato e orgoglioso associato. Quella sedia vuota in fondo all’aula sarà sempre nella nostra memoria, perché era il suo posto". Iago Pieralli lascia la moglie Margarita e i quattro figli Giada, Nicola, Rachele e Priscilla.