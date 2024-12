Addio a Rocchiccioli imprenditore pisano

"La Darsena pisana e tutta la Costa perde un grande pilastro, una persona di grande spessore". Si è spento a 68 anni dopo una lunga malattia Roberto Rocchiccioli, imprenditore della logistica ed ex amministratore delegato della Compagnia Interportuale pisana. Lo ricorda con affetto l’amico Giovandomenico Caridi, ex ad unico di Navicelli, che lo descrive come un "Grande imprenditore della logistica che da Livorno si era trasferito nell’area dei Navicelli intuendone le potenzialità. Lui è sempre stato punto di riferimento di tutti i presidenti e dell’amministrazione e aveva animato anche le serate estive a Tirrenia con eventi indimenticabili. Al figlio Gianluca, alla moglie e a tutti i dipendenti le mie sentite condoglianze - conclude Caridi - riposa in pace Amico mio". Le esequie di Roberto Rocchiccioli saranno celebrate oggi alle 10 alla Parrocchia di San Francesco a Tirrenia.