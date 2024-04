Addetti Back/Front Office. Disponibilità immediata

CleanBnB S.p.A., società con oltre 2.500 immobili in gestione esclusiva nel settore degli appartamenti in affitto breve o ad uso turistico, cerca persone motivate per il ruolo di Back/Front Office settore Turistico - Affitti Brevi & Case Vacanze a Pisa. Profilo ideale: domiciliato/a in zona, mezzo munito e ottima conoscenza della lingua Inglese. Il/la candidato/a ideale possiede spiccate doti di organizzazione ed è interessato/a ad iniziare un percorso in una realtà flessibile e in forte crescita. Si dovrà occupare del coordinamento e gestione attiva dei fornitori, assegnazione dei check-in, di frequenti sopralluoghi presso gli appartamenti per controllo qualità. Mansioni previste: gestione dell’ospite via chat; accoglienza ospiti, gestione check-in e check-out, assistenza ospiti durante i soggiorni; ispezioni e controllo qualità; verifica che tutto sia in ordine e pronto prima dell’accoglienza degli ospiti. Si richiede disponibilità immediata a lavorare su turni, anche in smart working e in alcuni weekend a rotazione con gli altri membri del team. https://www.cleanbnb.net/lavora-con-noi.html