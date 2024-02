Addetti back e front office per la gestione di B&B

CleanBnB S.p.A., società operante nella gestione degli appartamenti in affitto breve o ad uso turistico, cerca persone motivateper il ruolo di Back/Front Office settore Turistico- Affitti Brevi & Case Vacanze a Pisa. Profilo ideale: domiciliato/a in zona, mezzo munito e conottima conoscenza della lingua Inglese. Si dovrà occupare del coordinamento e gestione attiva dei fornitori, assegnazione dei check-in e di frequenti sopralluoghi presso gli appartamenti per controllo qualità. Richieste doti empatiche e comunicative e senso dell’ospitalità; capacità organizzativa, di lavoro in team, ottima conoscenza lingua inglese (livello B1/B2). La conoscenza di un’altra lingua straniera sarà considerata un plus; capacità di spostarsi frequentemente e bene in città (meglio se con mezzo proprio); orari flessibili, disponibilità immediata, a lavorare su turni, anche in smart working e in alcuni weekend a rotazione con gli altri membri del team.