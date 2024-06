Abbandono di rifiuti 44 interventi a Coltano

Abbandono di rifiutu a Coltano, l’assessore all’ambiente Giulia Gambino precisaa che alle richieste per posta elettronica ordinaria avanzate dal Comitato di Coltano, in cui si chiedeva un incontro sull’argomento, "è stata data pronta risposta proponendo più date e orari per l’incontro, senza mai ricevere conferma dal Comitato stesso". Gambini sottolinea che dopo l’intervento straordinario in via dell’Idrovora a settembre 2023, la zona di Coltano è "attenzionata e monitorata con almeno due sopralluoghi settimanali a cura del personale dell’Ufficio Ambiente, che ha sempre prontamente segnalato a Geofor eventuali necessità di interventi di rimozione di rifiuti abbandonati. Da gennaio sono stati richiesti a Geofor 44 interventi di rimozione: 17 in via dell’Idrovora, 3 in via Sofina, 14 in via del Caligi, 5 in via Dogali, 3 in via Centro RAI e 2 in via dei Cappellani.