A Vicopisano la prima edizione del festival Dreamy Days: due giorni di eventi sui fumetti

VICOPISANO - 17 aprile 2024. Si terrà a Vicopisano sabato 20 e domenica 21 aprile la prima edizione del festival Dreamy Days: due intere giornate dedicate alle arti del fumetto e dell’illustrazione, con eventi, mostre, incontri con gli autori, laboratori, performance e musica. Organizzato dalla fumettista Silvia Rocchi, dall’artista Daria Palotti e dall’educatore Matteo Nesti, il festival Dream Days mira ad accorciare la distanza tra gli artisti e il pubblico attraverso la creazione di uno spazio di ascolto reciproco e di connessione tra più arti e discipline. "Non esisteranno più confini netti ma connessioni rarefatte, oniriche, in un clima morbido, senza stress, di dialogo e confronto" hanno dichiarato gli organizzatori. Tantissimi i fumettisti e gli illustratori di fama nazionale e internazionale che arriveranno al Circolo Arci L’Ortaccio di Vicopisano in via Loris Baroni 4, tra cui Bianca Bagnarelli, Andrea Settimo, Bomboland, la Fondazione Tuono Pettinato, Enrico Pantani, Lisa Gelli, Ilaria Falorsi, Simone Massoni, Matteo Berton, Dancing Zarina, Francesco Catelani, Champa, Brucio, David Marchetti, Amianto Comics.

Di grande importanza per il festival Dreamy Days saranno gli incontri che si terranno la domenica pomeriggio: alle ore 16 l’illustratore Matteo Berton presenterà il progetto serigrafico Pini (a cura di Inuit) in dialogo con Bianca Bagnarelli e Silvia Rocchi; a seguire, gli autori Andrea Settimo e Alessandro Tota racconteranno il loro ultimo fumetto La novella dell’avventuriero, ispirato dall’omonimo romanzo incompiuto di Arthur Schnitzler (ore 17).

Nella serata di sabato sarà inoltre possibile assistere alla performance “Not a robot” a cura della compagnia Lovett e il Lupo e ballare sulle note del dj set a cura di Poochie. Nella mattinata di domenica sarà possibile partecipare a un laboratorio di collage per i più piccoli e i giovani adulti. La mostra delle autrici e degli autori ospiti, inaugurata nei giorni del festival, rimarrà visitabile fino al 15 maggio. Appuntamento quindi al 20 e 21 aprile al Circolo Arci L’Ortaccio per un fine settimana da sogno. Il festival è ospitato dal Circolo Arci L’Ortaccio di Vicopisano. L’evento è completamente gratuito e tutti gli incontri sono a ingresso libero.