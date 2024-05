A Vicopisano Festa della Repubblica con la consegna delle Costituzioni ai neodiciottenni

Vicopisano 28 maggio 2024- L’Amministrazione Comunale celebra la Festa della Repubblica, il 29 Maggio alle 18:15, al Teatro di via Verdi, consegnando le Costituzioni ai neodiciottenni, insieme ai ragazzi e alle ragazze del Parlamentino degli studenti, e conversando su alcuni degli articoli e dei principi cardine della nostra Carta, riferimento del nostro vivere civile e codice dei valori che tengono insieme le persone e le comunità. Ingresso libero e gratuito. Sul palco, a parlare di Costituzione, in un dialogo piacevole e coinvolgente, teso ad approfondire la conoscenza e la genesi degli articoli, la loro costante attualità e la loro bellezza, Bernard Dika, portavoce del Presidente della Regione Toscana, (e tra l’altro promotore del progetto Giovanisì), Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro (oltreché di numerosi festival, docente teatrale, attore e regista) e la Sindaca del Parlamento dei ragazzi, Chiara Grilli. L’Amministrazione sottolinea quanto sia fondamentale il 2 giugno, per ricordare la scelta che facemmo, optando per la Repubblica, e il sostrato di valori e principi che la nostra Costituzione sancisce ogni giorno."Perché né la democrazia né la libertà, né alcun valore e diritto di cui godiamo sono mai acquisiti per sempre, ma hanno bisogno di noi e del nostro continuo impegno civile per continuare a essere e a rafforzarsi.", scrive in una nota l'Amministrazione di Vicopisano. Ringraziamo i relatori, del 29 maggio e dello scorso anno (sul palco c'era anche Simone Lenzi, scrittore e musicista) e tutti i ragazzi e le ragazze che sono stati e saranno presenti, insieme alle loro famiglie. "Siete il futuro, siete il presente, siete tutto quello che può fare la differenza, la meglio gioventù.", conclude l'Amministrazione.