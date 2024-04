A Vecchiano un nuovo piano strutturale e il piano operativo

Vecchiano (Pisa), 6 aprile 2024 – Al via dal prossimo 10 aprile il percorso di partecipazione in cui l’amministrazione comunale di Vecchiano darà riscontro ai cittadini e alle cittadine, alle imprese e alle varie fasce della popolazione, della formazione del nuovo Piano strutturale e del Piano operativo comunale. “È l’inizio di un processo nel quale i momenti dell’analisi e delle indicazioni di progetto si alterneranno con il confronto fra i vari soggetti, per poi ricomporsi nelle decisioni. Sarà utile per evidenziare la coerenza fra le scelte di piano e gli obiettivi amministrativi e di governo, le aspettative socio-economiche dei cittadini e quelle delle imprese”, spiega il Sindaco Massimiliano Angori. Si persegue l’obiettivo di integrare l’urbanistica e i suoi temi tradizionali (trasformazioni edilizie, funzioni, aspetti socio-economici, infrastrutture, ndr) con i temi ambientali, e quindi di forte connessione con un territorio come quello vecchianese primo Comune del Parco, e con la gestione/manutenzione del territorio aumentando la consapevolezza e la condivisione delle scelte”. “In questa prima fase parleremo di più del Piano strutturale, che verrà adottato per primo dal Consiglio comunale. Come detto è molto importante perché deve contenere la visione strategica: da dove veniamo e dove vogliamo andare. Si compone dello Statuto del territorio, cioè la parte che rappresenta una specie di costituzione, i valori strutturali, storici, naturali, ambientali e funzionali, che non devono essere persi in quanto rappresentano il patrimonio della collettività. Sono definiti invarianti strutturali, cioè gli elementi fondativi del territorio (fiumi, canali, vie, edifici, boschi, pietre, aree umide, alberi ecc.). Il termine invariante non significa che non possano essere modificati, ma che si deve agire verso i quali con attenzione e prudenza dopo avere definito le condizioni per la trasformabilità. Perderli infatti significherebbe impoverirsi in quanto si rinuncerebbe ad una parte delle radici, del codice genetico della comunità. Poi si delinea la atrategia dello sviluppo, la parte più dinamica del governo del territorio e delle città: gli obiettivi sulla base dei quali si definiscono le azioni di manutenzione, ristrutturazione, qualificazione e trasformazione che, confrontandosi con lo statuto del territorio, non devono produrre peggioramenti al sistema delle risorse naturali, culturali e socio-economiche. Come per un corpo umano: primo non nuocere, poi procedere verso il benessere”, aggiunge il sindaco Angori. Si inizia dunque mercoledì 10 aprile alle 10,00 con l’ incontro con gli ordini professionali, in Sala Consiliare Sandro Pertini, a Vecchiano. Si proseguirà poi sempre mercoledì 10 aprile alle 21,00, con "Abitare la prossimità", Sala Consiliare Sandro Pertini, Vecchiano, incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza.

M.B.