A Tirrenia il derby tra Pisa e Livorno. Il campanilismo diventa cabaret

PISA

Pisa e Livorno, a colpi di battute e risate. E’ l’inedito derby che sarà proposto il 9 agosto alle 22 al Tirrenia Doc Cafè, in via del Tirreno 167. I due comici si intervalleranno per poco meno di due ore di cabaret, imitazioni, parodie con il pisano Filippo Ignacchiti in arte "Pippetto" e il livornese Gabriele Puccetti che si interfacceranno anche tra loro per prendere in giro la rivalità storica tra pisani e livornesi. Ignacchiti sta vivendo un vero e proprio boom social tra like e migliaia di condivisioni con i suoi video ironici diventati virali. In particolare, a spopolare sono state le sue originali ’telecronache’ delle partite del Pisa, che hanno riscosso successo pure tra i giocatori.

Trasferito a Milano, con l’obiettivo di inseguire il sogno di far ridere il pubblico, "Pippetto" è comico, cabarettista e doppiatore e al Doc si scatenerà con i suo monologhi e il suo cabaret schietto pisano. Puccetti è un artista poliedrico: cantautore, polistrumentista, comico e doppiatore. Artista versatile che con i suoi pezzi fa ridere, commuovere e riflettere. Vanta esperienze nel mondo del teatro, musical e cortometraggi. Nel 2018 ha vinto a Milano il contest "Canto Italiano", premiato da Fausto Leali, Pinuccio Pirazzoli e Massimo Di Cataldo. Nel 2020 inizia a studiare recitazione e doppiaggio e nel 2023 inizia a lavorare come doppiatore a Roma. Ignacchiti si avvicina alla comicità nel 2020 frequentando le accademie per comici a Milano ed esibendosi in tutta Italia con gli amici dei Freak’s&Comedy composto da giovani comici che hanno partecipato a Zelig e Colorado, le due trasmissioni comiche di Mediaset. Da più di un anno è in tournée in Toscana con i suoi monologhi grazie al successo ottenuto sui social