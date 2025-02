A San Valentino, al Museo di Storia Naturale parte la mostra "Dinosauri"

Pisa, 10 febbraio 2025 - Il 14 febbraio, alle 16.30, al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, sarà inaugurata la nuova esposizione temporanea “Dinosauri”, a cura di Naturaliter. In mostra oltre venti modelli, statici e dinamici, a grandezza naturale.

I più grandi rettili mai vissuti tornano in vita dalle profondità del Mesozoico in una spettacolare mostra ospitata nei locali della Certosa di Pisa, a Calci. Dettagliate ricostruzioni di dinosauri rappresentati in momenti chiave delle loro vite si fissano nella nostra fantasia come se davvero fossimo stati presenti. Ammirare lo Spinosauro che nuota inseguendo un celacanto, l’Oviraptor che ha appena deposto le uova e ancora il gigantesco Terizinosauro coperto di morbide piume ma armato di artigli lunghissimi ci trasporta nel favoloso mondo del lontano passato, illusione perfezionata dai modelli animati, fra cui quello del Tyrannosaurus rex che ci farà provare il brivido di trovarci di fronte ad uno dei maggiori predatori che mai abbiano camminato sulla Terra.

In occasione dell’inaugurazione, dopo i saluti istituzionali, interverrà Naturaliter e in seguito il Dottor Cristiano Dal Sasso terrà una conferenza dal titolo: "Spinosauri, i dinosauri pescatori". La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Museo (Facebook e Youtube). La mostra sarà visitabile fino al 15 febbraio 2026.

Guardando al futuro il 2025 si preannuncia ricco di proposte e iniziative. Quella dei dinosauri sarà una delle principali attrazioni del Museo per l’anno nuovo e in concomitanza alla mostra verranno proposti eventi a tema quali conferenze, presentazioni di libri, attività didattiche, incontri per famiglie e molto altro.

E' la prima mostra dopo un 2024 molto ricco. Nel corso dell’anno appena concluso infatti il Museo ha registrato numeri straordinari, confermandosi un punto di riferimento per il pubblico e per le scuole con 77.492 visitatori, segno di un crescente interesse verso le sue collezioni e attività (un nuovo record rispetto agli anni precedenti). Vi sono state anche 8 mostre temporanee di grande successo, tra cui la mostra “Inconsapevoli invasori”, dedicata alle specie aliene e visitabile ancora fino al 25 gennaio. Infine 55 eventi che hanno animato la vita culturale del Museo, offrendo occasioni di approfondimento, divulgazione scientifica e intrattenimento dedicati a pubblici con età ed esigenze diversificate.