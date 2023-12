A San Rossore oggi tornano gli ostacoli

Tornano gli ostacoli oggi all’ippodromo di San Rossore con uno schieramento di cavalli che pochi avrebbero sospettato. Tale folto schieramento, seppure in larga parte formato da scuderie straniere, vede però la presenza – e ci riferiamo soprattutto alla corsa maiden per cavalli di 3 anni – anche di new entry italiane, due scuderie importanti quali la Razza Latina e la Razza La Tesa, rispettivamente in pista con Policasta e Moqui Marblre. Questa novità fa essere ragionevolmente ottimisti sul futuro dell’ostacolismo italiano nazionale insidiato dai cavalli dell’est Europa. Se il programma si fa apprezzare per un gran numero di partenti, molti dei quali impegnati nelle tre corse a ostacoli (due in siepi, una in steeple chase), le quattro corse riservate al piano vedono al centro, sia pure dislocato in chiusura di pomeriggio, il ben dotato handicap sui 1800 metri riservato alle fammine premio "Maria Valewska".

Il nome ricorda un nome storico: sia per essere stata l’amante di Napoleone ma, per quanto di riguarda, soprattutto per essere la femmina che nel 1979 vinse le Oaks d’Italia. Con dodici cavalle alle gabbie di partenza la corsa è stata indicata come seconda tris nel palinsesto nazionale. Quattro nomi in evidenza: Dark Chocolate, Alroucha, Sliding Woman e Lucirex; delle quattro, Sliding Woman ha vinto in bello stile all’ultima uscita.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,15; questi i nostri favoriti. I corsa (steeple chase) – Ches Demonmiral, Velo Dipinto II corsa – Maratea, Kripton, Vienrose

III corsa (siepi) -Maybach. Master of Art, Poirot

IV corsa (siepi) – Rajani, Amant, War Brave

V corsa – Diamond Dougal, Favorito, Paradise Prophet

VI corsa – Infernale, Diamond Falls, Verbena VII corsa – Dark Chocolate, Alroucha, Sliding Woman